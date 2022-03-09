



كشفت وزارة التربية و التعليم العام عن إعادة تشكيل لجنة الكتاب المدرسي.

و وصف مصدر مطلع بالوزارة في تصريح لـ (باج نيوز ) الخطوة بالإجراء الداخلي الذي يتم حسب التغييرات على مستوى هيكل الوزارة.

و دعا خبراء في مجال المناهج إلى ضرورة محاسبة اللجنة السابقة حساباً تم تحديده بالعسير على ما وصفوه (بالخرمجة) التي كانت سائدة طيلة الفترة الماضية و ما كلفته الدولة من أموال كان ينبغي أن تصرف في أوجه أخرى يحتاجها المواطن.

و شددوا على ضرورة المحاسبة التي اعتبروها لا بد منها لجهة أن منسوبي اللجنة السابقة أهدروا مليارات في مقررات أقل ما يقال عنها أنها غير صالحة للتعليم حسب توصيفهم ، و لا تنطبق عليها مواصفات الكتاب الجيد مضيفين أن اللجنة كانت سياسية و ذات أجندة خاصة.

من جهته وصف المدير السابق لقسم اللغة الإنجليزية بالمركز القومي للمناهج حمدان أبوعنجة في تصريح لـ (باج نيوز ) ما خطته اللجنة المعنية بالمنهج بالخلل المدمر ، التربوي والاقتصادي ، منادياً بمحاسبة كل المسؤولين عن الفساد و التقصير و الخلل بالوزارة الاتحادية و المركز القومي للمناهج و الوزرات الولائية و عدم استثناء أحد ممن أجرموا في حق الطلاب.

باج نيوز