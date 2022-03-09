السفير السعودي : توصلنا لرؤية مشتركة لدفع آفاق التعاون مع السودان





بحث عضو مجلس السيادة ؛ عبد الباقي عبدالقادر مع سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان ؛ علي بن حسن العلاقات الثنائية و سبل دعمها و تطويرها.

و نقل إعلام مجلس السيادة عن السفير السعودي قوله إن اللقاء تناول العديد من الجوانب في البلدين خاصة في المجالات الصحية و التعليمية و البيئية، و إشادته بالمستوى المتطور الذي بلغته علاقات التعاون المشتركة.

و أضاف” توصلنا خلال اللقاء لرؤية مشتركة لدفع آفاق التعاون بين بلدينا” ، مشيراً إلى أن عضو مجلس السيادة ثمن مواقف السعودية الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية و الدولية.

باج نيوز