المقدم الحوري يكتب عن مقتل ضابط صف بالجيش: (قتلوه بوحشية وتركوه عارياً ومثلوا بجسده الطاهر)





كتب رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة المقدم إبراهيم الحوري، حول مقتل ضابط صف بالجيش السوداني، على يد متظاهرين، تحت عنوان: قتلوه بوحشية وتركوه عارياً:

الرقيب ميرغني الجيلي الذي تم قتله بوحشيه والتمثيل بجسده الطاهر، بغلٍ وتشفي وهو اعزل وبالزي المدني يوم أمس بالجهة الجنوبية الغربية من ميدان شروني بلاذنب الا انه عسكري يتبع للقوات المسلحة!

واقفا يتفرج على الموكب أشار أحدهم بأن هذا يتبع للجيش وهجموا عليه بوحشية مع تركه عارياً حتى فارقت روحه الطاهره الحياة.

أي سلمية هذه… أي عسكري لو ماشي البقالة عليه أن يتسلح حتى لاتطاله يد الغدر والخيانة، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يا كريم.

وعرض الحوري مقطع فيديو صادم على صفحته على فيسبوك، يوثق استشهاده وحوله عدد من المتظاهرين يسبونه، بينما ينبههم صوت قائلاً: (ياجماعة الكلام دا ما صاح).

الخرطوم (كوش نيوز)