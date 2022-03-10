المسيرية بأبيي  يهددون بايقاف بترول الجنوب





هدد شعب المسيرية بأبيي بايقاف بترول دولة جنوب السودان اذا زادت انتهاكات الجيش الشعبي في المنطقة واليونسفا والتي تضرر منها المواطنين مطالبين بالتدخل الفوري لحكومة السودان وجنوب السودان ، وقالوا ان البلدين لا توجد بهما أي حكومة في الوقت الحالي وأن القوات الاثيوبية لا تصلح في ابيي .واوضحوا في مؤتمر صحفي بطيبة برس أمس أن الانتهاكات مازالت مستمرة من القوات المذكورة مطالبين الحكومة بدفع تعويضات المتضررين من جراء الانتهاكات بلغت 350 مليون دولار وعمل اجراءات احترازية وايقاف الرقم الوطني اضافة الى ازالة الالغام بالمنطقة والتي تضرر منها الرعاة والمواطنين.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة