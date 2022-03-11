الفنان حسام الجبل: قريباً مشروعي الخاص العناية بالرجل من (قمة رأسه إلى أخمص قدميه) لتقديم رجال جذابين و نواعم





نقلت وسائط إعلامية اعتزام الفنان حسام الجبل، افتتاح مشروع خاص به، للعناية بالرجل من (قمة رأسه إلى أخمص قدميه).

ونقلت تصريحاً له قال فيه: (قريبا جدا ساقوم بافتتاح مشروعي الملياري “مركز العناية بالرجل” اخترت اسما كلاسيكيا للمركز الذي يهتم بالرجل من قمة رأسة حتى اخمص قدميه).

وأضاف “الجبل” أسعى لكسر التابوه المجتمعي الذي يحرم الرجل من ميزة الاعتناء بنفسه، ساقدم للمجتمع رجال عصريين جذابين نواعم، انتظروني.

الخرطوم: (كوش نيوز)