والبرهان يعلم أن عودته خطيباً للسيدة قحت يعني أنه ينتحر





اسحق احمد فضل الله يكتب: دائرة الصراخ السودانية

ونحدث أمس عن أن حكومة حمدوك الأولى تجتمع الآن في البلد العربي الذي يدير السودان.. تمهيداً للعودة للحكم..

ونحدث أن رئيس الوزراء يومها هو منتصر

والشيوعي جناح الخطيب والشيوعي جناح المزرعة كلاهما تقوم قيامته ويصرخ

وجناح المزرعة يصرخ لأن الاسم هذا (منتصر) كان من يعرفه لا يتجاوز عددهم الأربعة

وحتى حمدوك كان الاسم هذا يصل إليه بواسطة مندوب يطير إليه من الخرطوم تجنباً لكشف الاسم

وفي الصراخ الأربعة الذين يعرفون يصرخون عن

:- إما واحد فينا وإما حمدوك عميل لعجوز الإسلاميين دا (إسحق) وإلا… عرف كيف..؟؟

قالوا حتى الخطة عن الطبل الإعلامي الذي نعده لتقديمه للناس بصفة الأكاديمي المحايد عرفها وكتبها… كيف.؟

قال: أو مكتب البرهان كان يعرف..

قال: لا… فالبرهان ما كان يعرف..

قال:- البرهان إن كان يعرف الأمر ويذهب إلى اللقاء فهذا يعني (توقيع) بالموافقة… البرهان ما كان يعرف..

قالوا:- موافقة البرهان على مشروع عودة قحت شيء مستحيل فالبرهان يعلم أن السعودية ومصر وأمريكا كلهم يرفض الرفض الكاااامل مشروع… قاعدة روسية في شرق السودان…

وكلهم يرفض اليسار الذي يرعى المشروع الروسي هذا ومشاريع أخرى

والبرهان يعلم… ويعلم أن عودته خطيباً للسيدة قحت يعني أنه ينتحر…

قالوا:- لكنه مع الدول هذه يعلم أنه لا بديل إذن إلا الإسلاميين

قالوا:- والمعرفة المريحة هذه يحملها الجميع في الدائرة كلها

فالسعودية ومصر وأمريكا/ التي قالتها عديل… إنهم لن يسمحوا بثعبان اليسار في جيوبهم

قالوا:- الإسلاميون عدو قوي لكنهم جهة يمكن التعامل معها التعامل ممكن بسبب القوة التي تصنع الثبات الثبات الذي يمكّن من التعامل.. و..

…….

في الحديث عن الثبات وعن صناعة ثقة الشعب في حكومته قالوا إن الأسعار الآن تجعل بقاء الحكومة الحالية شيئاً مشكوكاً فيه ما لم يدعمها الإسلاميون مع الحلفاء الذين يرفضون اليسار

قالوا: وضعف السلطة الحالية الآن الذي يغري الجهات بضربها سوف يتجلى في الأيام القادمة ففي الأيام القادمة حين يختل التيار الكهربائي إلى حد بعيد فإن الناس سوف يعلمون أن سد الخرطوم التي اتفقت مع إثيوبيا للحصول على (١٢٠٠) من الطاقة تحصل على (٢٠٠) فقط… و..

والحديث الذي يجمع الخيوط ويضرب الربل ليعرف ما سوف يعود به البرهان يذهب إلى أن أمريكا اختارت الأيام هذه لإرسال سفير لها للخرطوم

وأن السفير الجديد الذي كان يشغل منصباً رفيعاً في المخابرات هناك يأتي بمهمة واحدة هي

تجفيف المد الروسي في السودان

والحديث يقول إن البرهان لن يستضيف السفير الجديد وهو يلقي خطاب الترحيب باللغة الروسية..

……

لكن اللغة الفصيحة كانت تغني أمس الأول في المحكمة

ففي المحكمة المشهد كان هو

القاضي يسأل عن ممثل الاتهام… أين هو..

والنيابة تقول

:- مولانا …( نما) إلى علمنا أن ممثل الادعاء هو الآن خارج البلاد… وأنه تحديداً في إثيوبيا يشهد كورس لمكافحة الإرهاب…

وفي الحال.. الدببة (محامو الدفاع ) يشعرون أن الاتهام قد ( قنطر) نفسه ..

والمحامون أبوبكر وكمال عمر وعواطف وفخر الدين كلهم تمسكه ( أم هلا هلا) ويشير إلى الجعلي قائد المجموعة… ليكون هو من يسدد الـ( كوب دي قريس)

والكوب.. هذه هي اسم الطعنة القاتلة التي يسددها مصارع الثيران في المصارعة الإسبانية

وسبدرات يقول للمحكمة

:- نحن… ممثلي الدفاع… نشعر أن الاتهام يستخف بالمحكمة إلى درجة أنه يستخدم المحكمة لهدفه الذي يطلبه

قال:- ممثل الاتهام يسافر إلى الخارج دون إخطار أحد وإلى درجة أن النيابة الآن تقول (نما إلى علمنا…)

قال سبدرات :-

المعروف يا مولانا أن دورة مثل التي قالوا إن ممثل الاتهام (المتحري) ذهب إليها هي… مثل كل المؤتمرات.. لا تقفز إلى الوجود فجأة بل هي شيء يستغرق إعداده أياماً… وأعضاءها بالتالي كذلك وسفر المتحري إلى هناك فجأة ودون إخطار شيء لا يعني إلا أن المتحري والاتهام جهة لا تقيم للمحكمة اعتباراً..

والمحكمة تصمت والقاضي ينغمس في كتابة شيء

والمحكمة تصدر قراراً باعتقال المتحري…

………

بيوت الخرطوم التي تقرأ الأحداث وتقرأ ترجمة الأحداث تجد أن

البرهان عند عودته لن يعيد قحت…

وأنه..

لا إطلاق للمعتقلين لأن التهم التي يواجهونها هي اتهامات بجرائم جنائية…

وأن البرهان إن لم يعد الشيوعي أصبح هدفاً للشيوعي..

قالوا:-

لعل الأمر كله يخطط بحيث

…. شكل جديد للسلطة…. والشيوعيون خارج الشكل هذا… عندها البرهان والعالم من خلفه يوجه للشيوعي الضربة القاضية التي تصفق لها أمريكا وسفيرها الجديد… والسعودية التي تجد أن القاعدة العسكرية الروسية خلف ظهرها لن تقوم… ومصر التي يهمها جداً استقرار السودان وعودة حكومة قوية لمواجهة إثيوبيا وخطورة السد و…و..

ولعل البرهان يعرف يوماً ما عرفه العالم عن الحكومة الإسلامية وعن أن التعامل معها هو الخيار (المسيخ ) الصحي الذي… والذي

والبرهان عند عودته لعله لا يقول شيئاً أكثر من جملة…. المصالح المشتركة..

لكن الجهة الفصيحة… ما يجري على الأرض… هي الجهة الوحيدة التي يستمع لها الناس…

اسحق احمد فضل الله

الانتباهة