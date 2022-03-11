عمر كابو: الفشقة غالية عزيزة صعبة المنال الفشقة خط أحمر





مشكلة قحط أنها تتحرك دوما من فرضية خاطئة حين تزعم غفلة المؤسسة العسكرية بينما تمنح نفسها مطلق الذكاء٠لعمري هم المغفلون ولكن لايعلمون٠

ومن ذلك أنها تبذل وسع طاقتها لبلورة اتفاق يعيدها للمشهد مرة أخرى بالرغم من فشلها الكبير الذي أعاد البلاد لعهود التخلف والجوع والانحطاط والضياع٠

أمآ آن لها أن تدرك أن الرئيس الفريق الأول البرهان أذكى من أن يعيد إنتاج الفشل وأوعي من أن يمنحها فرصة للإجهاز عليه؟!

وأن القوات المسلحة الصامدة الصابرة الباسلة لم ولن تفرط في شبر من أراضي الفشقة الحبيبة ولن تتنازل عنها بعد أن غذتها وروتها بدماء أبنائها الشرفاء الأطهار الشهداء٠

وأن الشعب السوداني لن يقبل المساومة بأراضيه فذاك يعني المساومة بشرفه وسيادته وعزته وكرامته وكبريائه٠

وأن صفحات التاريخ ستسجل كل نقطة تنازل وضعف وخور٠

افعلوا ماشئتم فلن تجدونا إلا صمودا خلف قواتنا المسلحة التي ما فرطت يوما في شبر من حدودنا ولن تفرط٠

من الآخر الفشقة غالية عزيزة صعبة المنال الفشقة خط أحمر٠

عمر كابو