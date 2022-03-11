عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 11 مارس 2022





الانتباهة

قتلى وإحراق قرى بالكامل في اشتباكات بدارفور

الشرطة الأمنية تكشف معلومات خطيرة حول محاولة تفجير”المجلس التشريعي” بقضية غندور

فولكر: لن نختار رئيس وزراء..شهيدان وعشرات الإصابات بمليونية 10 مارس

الوسيط الإفريقي: اتّفاق المدنيين سيضيّق هامش بقاء المؤسسة العسكرية في السلطة

الجريدة

مجزرة جديدة وسقوط شهيدين في تظاهرات بالخرطوم

الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: السودان يمرّ بأزمة خطيرة

قتل وجرح 130 شخصًا بجبل مون بولاية غرب دارفور

35 جنيه لقطعة الخبز بود مدني

التحالف السوداني يطرح مبادرة لحلّ الأزمة

الصيحة

دعم من حميدتي لمشروع الجزيرة ووسط دارفور

شهداء وجرحى في مواكب 10 مارس

الوسيطان الأممي والأفريقي: السودان يواجه خطرًا كبيرًا

الدولار يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في السوق الموازي

فولكر: لن نختار رئيس وزراء ولابدّ من إيجاد حلّ سريع