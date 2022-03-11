والي الجزيرة يزور مدينة عطبرة





بدأ الاستاذ اسماعيل عوض الله العاقب والي الجزيرة زيارة اليوم لمدينة عطبرة بولاية نهر النيل والتقى بالاستاذ محمد البدوي عبدالماجد والي نهر النيل . وناقش اللقاء التعاون بين الولايتين في كافة المجالات.

ووصف والي نهر النيل زيارة والي الجزيرة لنهر النيل بالتاريخية، مؤكدا ان الزيارة تعمل على تقوية العلاقات بين الولايات وتسهم في تبادل الخبرات والتجارب.

فيما أكد والي الجزيرة على عمق العلاقات بين ولايتي الجزيرة و نهر النيل. وفي سياق متصل التقى والي الجزيرة لدى زيارته اليوم لولاية نهر النيل بعدد من مديري مصانع الاسمنت حيث بحث اللقاء توفير اسمنت لولاية الجزيرة بأسعار المصنع وذلك لمقابلة تنفيذ عدد من مشروعات التنمية بولاية الجزيرة.

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