مدير مدرسة يعتدي بالضرب على طالبات مدرسة ببحري





اعتدى مدير مدرسة بنات بحي الصافية تابعة للمجلس الأفريقي للتعليم الخاص، على طالبات بالضرب حتى أغمى على إحداهن.

وقام المدير بضرب الطالبة في الصف الأوّل الثانوي”م.ي” وأخريات في حين نشرت الطالبة صورًا توضّح أماكن اعتداء جسيم في أجزاء متفرّقة من جسمها.

وأكّدت طالبات بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم الجمعة، تورّط المدير والوكيلة في الحادثة والتي استدعت حضور أولياء الأمور لمعرفة الدوافع ولوضع حدٍ لما أسموه، بالعبث والاعتداء غير الأخلاقي.

باج نيوز