والي شرق دارفور المكلف يترأس اجتماع حكومة الولاية





ترأس والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد آدم عبد الرحمن اجتماع مجلس الوزراء في دورته الخامسة امس. وتناول الاجتماع في فاتحته تنويرا عن زيارة الوالي إلى الخرطوم والمكاسب التي تحققت والتي من ضمنها تعهد إدارة الكهرباء بصيانة الوابورات ليتم إدخالها في الخدمة لرفع المعاناة عن المواطن واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم بجانب دعم مدير الشرطة باسطول من العربات وتكفل إدارة الدفاع المدني بصيانة مركبات الاطفاء فضلا عن موافقة البنوك بإنشاء عدد من الفروع لها بالمحليات. واستعرض الاجتماع ايضا تنفيذ مقررات الاجتماع السابق وتقارير أداء الوزارات عن شهر فبراير 2022م فضلا عن مناقشة مشروع هيكلة الإدارة العامة للشؤون الدينية وتقارير لجنة ترقيات خوالف الدرجات القيادية العليا وتقرير لجنة ترقيات خوالف الدرجات الاخرى.

كما تطرق الاجتماع لتقرير المجلس الأعلى للشباب والرياضة الخطة والانشطة بجانب التحديات التي تواجه مسيرة العمل كذلك تقرير أداء المحليات كما تطرق إلى تنفيذ قرارات محاربة الظواهر السالبة التي تزعزع مسيرة الأمن والاستقرار.

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