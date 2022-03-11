مفصولو بنك الخرطوم ينظمون وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي





نظم مفصولو بنك الخرطوم وقفة احتجاجية أمام بنك السودان المركزي رافضين قرارات إدارة بنك الخرطوم

في إنهاء خدماتهم.

وأكد المفصولون أن الوقفة بداية الطريق من أجل استرجاع الحقوق وأنهم سوف يتخذون كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم بالشكل التام ونوهوا إلى نجاح الوقفة كما عبروا عن رفضهم لقرارات إدارة بنك الخرطوم المتمثلة في إنهاء خدماتهم لأسباب غير معروفة وواضحة لهم وإحساسهم بالظلم والغدر حيث أنهم كانوا ضحية إضراب ناجح انتظم فيه جميع الموظفين في البنك بالرئاسة والأقسام والأفرع المختلفة نهاية العام 2021 ، ووعد الإدارة للموظفين بعدم التعرض لأي موظف في حالة رفع الإضراب من جانبهم، وقد حدث ذلك ولكن الإدارة أخلت بالوعد وقامت بفصل وإنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين وأعضاء لجنة ممثلي الموظفين .

السوداني