السودان يشارك في الاجتماع الافتراضي للهجرة واللجوء





مثل جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج اسم السودان في الاجتماع الافتراضي الثامن للتشاور حول عملية الهجرة واللجوء والذي نظمته جامعة الدول العربية أمس.

وأكد الأمين العام لجهاز المغتربين مكين حامد تيراب، التزام السودان بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة حول الهجرة واللجوء بما فيها مكافحة الاتجار بالبشر والحد من الهجرات غير الشرعية.

وأشار إلى جهود الجهاز في عملية دعم الهجرات المنظمة والآمنة والمتمثلة في تحويل الجهاز إلى مفوضية شؤون الهجرة والمهاجرين السودانيين بقانونها الخاص بحيث موضحًا أنه يمكن للمفوضية تغطية كافة جوانب الهجرة وإبعادها بما فيها مكافحة الهجرات غير الشرعية وإتاحة فرص التدريب للمهاجرين في مرحلة ما قبل الهجرة وإعداد المهاجرين للمساهمة في التنمية المستدامة، هذا فضلًا عن جهود جهاز المغتربين في العمل على إعادة إدماج العائدين في مجتمعاتهم وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية أبرزها المنظمة الدولية للهجرة الـ (IMO ) ، هذا إلى جانب إنشاء الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج لتوفير الحماية القانونية للمهاجرين والمغتربين السودانيين وحل القضايا التي تواجههم في الخارج وتقديم الدعم القانوني لهم.

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