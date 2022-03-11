نقابة جامعة الخرطوم تكشف عن مرتبات هيئة التدريس





كشفت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، عن المرتبات التي يتقاضاها الأساتذة.

وأكدت أن مساعد التدريس بدرجة البكالوريوس يتقاضى 15 ألف جنيه (500 جنيه لليوم)، في حين المحاضر بدرجة الماجستير (24) ألفاً (800 جنيه لليوم)، وقالت إن الأستاذ بدرجة الدكتوراه يتقاضى (39) ألف جنيه (1300 جنيه لليوم)، فيما لا يتجاوز مرتب البروفيسور (54) ألفاً (1800 جنيه لليوم).

وقالت الهيئة بحسب (الأحداث نيوز) اليوم، إن مرتب مديرة الجامعة في الغالب لا يتجاوز (72) ألف جنيه (2400 جنيه في اليوم)، وأعلنت أنه بسبب الضعف في الرواتب غادر الجامعة عدد كبير من الأساتذة، وأردفت (لذا كان لا بد من الإضراب للحفاظ على من تبقى).

الصيحة