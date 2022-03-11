مناوي: نتفهم تأخر تنفيذ اتفاق جوبا وندعو سلفا كير لإخراجنا من الأزمة





قال حاكم دارفور مني أركو مناوي، انهم يتفهمون عدم تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، بسبب الأزمة السياسية التي يمر بها السودان، ودعا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لإخراجهم من الأزمة.

ووصل مناوي، رئيس حركة تحرير السودان إلى جوبا أمس الخميس على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال مناوي في تصريحات صحفية، إن الأطراف السياسية في السودان، قدمت مقترحاً على أن تعلب جوبا دوراً مهماً في كيفية جمع الفرقاء السودانيين، وأن يلعب رئيس جنوب السودان سلفا كير الدور الأبرز في حل الأزمة السودانية. وأضاف: (موقفنا في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، يأتي إذا كان هناك طرفٌ قام بخرق الاتفاقية، وحالياً متفهمون عدم تنفيذ اتفاق سلام جوبا للظروف التي تمر بها البلاد) ، وقال مناوي: (نسعى للحوار من أجل الخروج إلى بر الأمان، بالتالي نقدم الدعوة إلى الرئيس سلفا كير لإخراجنا من الأزمة، لأن الجيران هم من يقدمون المساعدة).

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