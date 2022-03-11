شاهد بالفيديو.. المؤثر “مديدة الحلبي” يدخل في هستيريا من البكاء فرحاً بفوز الهلال





دخل المؤثر الاجتماعي “فايز الطليح” صاحب فيديوهات مديدة الحلبي في هستيريا من البكاء فرحا بفوز الهلال السوداني على المريخ اليوم.

وكان “الطليح” قد راهن على فوز الهلال اليوم، أو سيترك تشجيعه إلى الأبد، واظهر مقطع الفيديو فرحة الطليح وهو يهتف باسم الهلال ثم يدخل في بكاء من الفرح.



وحقق فريق الهلال السوداني فوزا على مواطنه المريخ بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب “الجوهرة الزرقاء” بأم درمان، فى الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولي لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الخرطوم: (كوش نيوز)