شاهد بالفيديو.. المؤثر “رشدي الجلابي” يجري جلسات تجميل بمحل خبيرة بالخرطوم





وثق مقطع فيديو، تحدث المؤثر الاجتماعي “رشدي الجلابي”، فيه عن إجراء جلسات تجميل بمحل خبيرة بالخرطوم.

وظهر رشدي في مقطع فيديو بـ (نيولوك) جديد مع خبيرة تجميل تحدث عن إجراء جلسات حمام بخار، وبدكير، وهو أحد التقنيات أو العلاجات التجميلية التي تهدف الى العناية الكاملة بأظافر اليدين والقدمين على حد سواء.



كما أجرى رشدي جلسة “هيدرا فيشل” وهي تقنية علاجية طبية للبشرة تتم باستخدام جهاز مخصص، يقوم الجهاز، بتنظيف البشرة عن طريق رأس يقوم بشفط الشوائب والأوساخ من المسام، وتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، وتجديد خلايا البشرة عن طريق مزيج علاجي مكون من مضادات الأكسدة.

الخرطوم: (كوش نيوز)