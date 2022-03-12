شاهد بالفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء تحتفل بفوز فريقها على المريخ بطريقة مثيرة للجدل: (زووط مسمار حار والله)





أشعلت مشجعة نادي الهلال السوداني الشهيرة باسم عاشقة الأزرق مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك عقب لحظات من فوز فريقها الهلال على نده التقليدي المريخ ضمن الجولة الرابعة من دور ال 16 لبطولة أبطال أفريقيا بهدف نظيف.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أثار احتفال عاشقة الأزرق ضجة واسعة على مواقع التواصل المختلفة والتي تداول روادها طريقة احتفال المشجعة الشهيرة.

المشجعة السعيدة ظهرت في مقطع فيديو قامت بتصويره عقب صافرة نهاية البقاء وهي تتحدث بلهجة وطريقة مشجعي المدرجات الشعبية: (أيواا زوط مسمار حار والله العظيم).

وتابعت وفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين: (يلا يا هلال أيوا يا يسو وتقصد ياسر مزمل صاحب هدف الفوز الوحيد في المباراة).

وتغنت المشجعة باسم ياسر مزمل كثيراً حيث غنت له (الود جعلي من المتمة وشندي أهديهو روحي واهدي ليهو ما عندي).



رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا ما بين منتقد للمشجعة وما بين مشيد بروحها وتعصبها في تشجيع فريقها المنتصر.

ويرى المنتقدين أن الفتاة أقدمت على تصرفات تشبه تصرفات مشجعي المدرجات الرجال وأنها لم تملك أي حياء كفتاة والدليل على ذلك كلامها المثير.

حيث كتب أحد المنتقدين لظهورها ولعباراتها (ما عرفنا نحارب الوباء ولا نحارب البلاء ولا نحارب الغلاء ولا نحارب الغباء ولا قلة الحياءلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم).

بينما يرى المدافعين عنها والمشيدين بها أن كلماتها أصبحت عادية عند كل شرائح المجتمع من شباب وشابات وغيرهم, وذكر هؤلاء أن كل شخص حر في طريقة تشجعيه والتي تختلف من شخص لآخر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين