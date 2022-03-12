مصر تحظر تصدير (5) سلع إلى السودان ومُورِّدون يُحذِّرون





أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قراراً بحظر تصدير (5) من السلع إلى الخارج لمدة (3) أشهر.

وطبقاً لخطاب صادر عن وزير التجارة والصناعة نيفين جامع، (قررت السلطات المصرية عدم السماح بتصدير سلع: الفول الحصى والمدشوش، العدس، المكرونة، القمح والدقيق بجميع أنواعه بشكل عاجل ولمدة 3 أشهر).

وفي السياق، توقّع مستوردون أن يؤدي القرار إلى رفع أسعار السلع المحظورة مع حدوث نُدرة في السوق السوداني، لجهة أن مصر تعد المورد الأبرز لتلك السلع وخاصةً بعد توقف ميناء بورتسودان.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. الحسين إسماعيل، أن القرار سيكون ذا تأثير مباشر على استقرار أسعار هذه السلع في السودان، وأشار إلى أن القرار شامل بحظر التصدير لكل الدول وليس حصراً على السودان، ولكن سيتضرّر السودان بشكل أكثر لاعتماده على الواردات من هذه السلع من مصر بنسبة كبيرة، ونبه إسماعيل إلى أنّ الضرر على السودان ازداد بعد إغلاق طريق الصادر والوارد المتمثل في شريان الشمال، وقال إنّ وزارة التجارة بالسودان في حاجة للتواصل مع نظيرتها في مصر باستثناء السودان، وقبل ذلك ضرورة فتح الطريق لاستقبال السلع المُستوردة وتصدير السلع السودانية، ولفت الحسين إلى أنّ شهر رمضان اقترب واستهلاك السلع المحظورة الواردة في القرار كبير.

صحيفة الصيحة