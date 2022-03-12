شاهد بالفيديو.. (بتحبي طويل ولاّ قصيّر) سؤال فاضح لفتيات سودانيات في برنامج يثير نقداً لاذعاً على مواقع التواصل





اثار سؤال لفتيات سودانيات، في برنامج على السوشيال ميديا، نقداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموه بأنه حمّال أوجه، ويحمل “إيحاء جنسي” فاضح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تسأل فيه مقدمة البرنامج فتاة (بتحبي طويل ولا قصير)، فتجيبها طويل، فترد عليها (هو شنو) فتصاب الفتاة بهستيريا دهشة وتردد كعبة كعبة، فتخاطبها المذيعة (انت بتجاوبي بدون ما تعرفي).



ولاقى المقطع نقداً لاذعاً على طريقة طرح السؤال والإيحاءات التي صاحبته، ووصفه البعض بالسقوط الأخلاقي، فيما دافع آخرون بأن تفسيره يتوقف على فهم المشاهد وهواجسه، إلا أن آخرين أصروا بأن السؤال مقصود في حد ذاته بهذه (الكيفية) فكان بالإمكان التعبير عنه بألف معنى بعيداً عن الشبهات والإيحاءات.

الخرطوم: (كوش نيوز)