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زيادة جديدة في أسعار الخبز بالخرطوم
نفّذت معظم المخابز بولاية الخرطوم، زيادة جديدة في أسعار الخبز، وحدّدت (50) جنيهاً سعراً لقطعة الخبز بدلاً من (3) قطع بـ(100) جنيه.
وبرّر المتحدث باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة بحسب (الأحداث نيوز)، الخطوة للزيادة الجديدة التي طرأت على أسعار الدقيق، حيث بلغ سعر الجوال (23) ألف جنيه بدلاً عن (21) ألف جنيه، واعتبر أن الزيادة في سعر الدقيق سبب حتمي لزيادة أسعار الخبز، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الغاز.
الصيحة
تعليق واحد
طيب نسبة الزيادة في الدقيق بلغت 9٪.. المنطق شنو نسبة الزيادة في سعر القطعة يزيد 66.66٪ ولا اصلا هي كالعادة فرصة لزيادة الأسعار بالمزاج.. لو فعلا في نقابة وتجمع شايف شغله ماكان بتحصل المهازل دي.. المواطن هو المغلوب علي أمره…