شاهد بالفيديو.. الفنانة “ندى القلعة” تحكي قصة مثيرة أبكتها.. كيف عوضها الله بمبلغ أكثر من (10أضعاف) مما فقدته بعد ساعات





سردت الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” قصة مثيرة أبكتها، حدثت لها قبل يومين تقريبا، أثناء جمعها لتبرعات حقيبة الصائم، فقد حوّل فاعل خير مبلغ 74 ألف جنيه، وفرحت بمساهمته كثيراً، إلا أن فرحتها لم تكتمل عندما عاد وقال أنه حول المبلغ بالخطأ، فقد كان يرغب في التبرع بمبلغ 4 ألف جنيه فقط.

وتابعت “القلعة” بأنها حزنت جداً لهذا التراجع، بأن ينقص هذا التبرع من الفقراء، وتضيف: طلبت منه أن ينتظر لإجراء مراجعة للمبلغ، وبالفعل تأكدت أنه قد دخل حساب المبادرة، فأعادت له مبلغ 70 ألف وهي حزينة جداً.

وأضافت: والله لم تمر ساعات من إعادتها له، وإلا وصلها تحويل بمبلغ 500 ألف، وبعده آخر بمبلغ 250 ألف جنيه، ليصل المبلغ لأكثر من 10 أضعاف، مما حزنت على إعادته وانقاص أموال المحتاجين.



وكانت الفنانة “ القلعة”، قد أطلقت مناشدة مؤثرة، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تدعو فيها جمهورها وفاعلي الخير إلى الوقوف بجانب الفقراء والمساكين من الشعب السوداني، والتعاون معها بالمساهمة في حقيبة رمضان.

الخرطوم: (كوش نيوز)