مُدير محطة أويل ليبيا : لا زيادةٌ في أسعار الوقود





الخُرطوم: اليسع أحمد

نَفَى مُدير محطة أويل ليبيا بالسوق العربي بولاية الخرطوم، حسن يسن وداعة الله تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود صباح اليوم الأحد.

وقال وداعة الله في تصريح لـ(السُّوداني)، إن آخر زيادة في أسعار الوقود طُبّقت الأربعاء الماضي، حيث ارتفع خلالها سعر لتر البنزين إلى 542 جنيهاً بدلاً من 420 جنيهاً بواقع 2.439 جنيهاً للجالون، كما ارتفع سعر لتر الجازولين إلى 502 جنيه بدلاً من 405 جنيهات ليصبح سعر جالون الجازولين 2.259 جنيهاً.

وأكّد عمل المحطة اليوم وفق آخر تسعيرة الأربعاء الماضي ولا زيادةٌ جديدةٌ في أسعار الوقود.

صحيفة السوداني