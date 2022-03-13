شاهد بالفيديو: رقيص فاضح وخليع وأزياء محزقة وغير محتشمة .. (قونة) تثير غضب الحضور ورواد المواقع





أشعلت المطربة السودانية تغريد العشرة منصات التواصل الإجتماعي عقب تداول روادها مقطع فيديو ظهرت من خلاله ترتدي فستاناً محزقاً وتقدم به فاصل رقص مثير على المنصة التي كانت تحيي فيها الحفل.



وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد أثار رقص المطربة ضجة بمنصات التواصل وذلك لإعتراض بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي من طريقة الرقص ” الفاضحة” وغير المقبولة التي قدمتها تغريد.

بينما قال البعض الآخر إن رقص المطربات أصبح ظاهرة وإنتشرت بسرعة البرق وكادت أن تكون جزء من تطريب الحفل لكن مالم يكون هنالك تدخل من جهات مسوؤلة لا يمكن توقف “القونات” من ما يفعلنه في الحفلات .

الخرطوم:(كوش نيوز)