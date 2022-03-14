توجيهات من والي الخرطوم لـ(116) وحدة إدارية بشأن انسياب السلع والخدمات





خلصت جلسة عمل موسعة بأمانة حكومة ولاية الخرطوم أمس، ضمت والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة مع المديرين التنفيذيين للمحليات ومديري الوحدات الإدارية البالغ عددها (116)، إلى برنامج عمل واسع داخل الأحياء السكنية.

وأسندت مهمة تنفيذ برنامج العمل للوحدات الإدارية بحكم مهامها وواجباتها؛ تتمثل في ترقية الخدمات واستدامتها وفق مصفوفة على رأسها الأمن، مياه الشرب والنظافة، التعليم والصحة، والاستعداد المبكر للخريف، وانسياب السلع في الأسواق ومواقع السكن، وتفعيل التعاونيات بغرض تقديم سلع بأسعار أقل من المعروض في الأسواق.

وقال الوالي إن الوحدات الإدارية تمثّل الحكومة المصغرة الأقرب للمواطن ضمن سياسة الدولة الرامية لتقليل الظل الإداري، مما يتطلب مزيداً من الجهود في مجال ترقية البيئة والاستعدادات المبكرة لفصل الخريف.

ووجّه الوالي مديري الوحدات الإدارية، بالعمل على تنظيم الأسواق ومحاربة الظواهر السالبة من مداخل الأسواق والشوارع الرئيسية، بالتعاون مع مؤسسات الولاية لتحقيق أكبر قدر من رضا المواطن.

وشارك في الاجتماع أمين عام حكومة الولاية الطيب الشيخ والأمين العام لديوان الحكم المحلي بالولاية عبد المنعم محمد والذي أكد سعي الديوان لتنشيط الوحدات الإدارية ومدها بالكوادر المؤهلة، بالتعاون مع المحليات حتى تتمكّن من القيام بدورها تجاه المواطن، وأوضح أن الديوان وضع منهجاً ضمن خطة 2022م لعقد عدد من اللقاءات التفاكرية التي تسهم في تقريب وجهات النظر وتسرِّع من تنفيذ المهام الموكلة للوحدات الإدارية.

صحيفة الصيحة