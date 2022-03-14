تفاصيل جديدة في محاكمة شيخ خلوة متهم باغتصاب اطفال





استانفت محكمة الطفل بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس جلسات محاكمة شيخ متهم باغتصاب أطفال خلوة تحفيظ القرآن بمنطقة “امبرو” بعد توقف لأكثر من اسبوعين بسبب إصابة قاضي المحكمة بوعكة صحية.

وقال عضو من هيئة الاتهام لدارفور24 ان قاضي المحكمة مولانا “منتصر قيقم” خصص جلسة أمس للسماع لأقوال المجني عليهم.

واشار إلى أن المحكمة استمعت إلى أقوال أربعة منهم، ومن المنتظر ان تستأنف سماعها لأقوال بقية المجني عليهم وهم ستة اليوم الاثنين، ونبه الى أن المحكمة استعانت بمترجم لان المجني عليهم أطفال لا يتحدثون أو يفهمون غير لغة الأم.

وأضاف القضية الان تسير في الاتجاه الصحيح- على تعبيره-. وألقت السلطات بمحلية امبرو الواقعة 290 كيلومتر شمال غربي مدينة الفاشر، القبض على شيخ خلوة بتهم اغتصاب “10” أطفال و الاعتداء على اعضائهم التناسلية.

صحيفة الصيحة