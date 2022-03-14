“تركي آل الشيخ” ينشر تغريدة عن الموت.. ماذا قال؟





غرّد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بحديث غامض عن الموت، وذلك في تدوينة نشرها مؤخرًا على حسابه الرسمي بـ “تويتر”.

وأرفق آل الشيخ، مع التغريدة، صورة حديثة له، ظهر فيها وهو يتكأ برأسه على أصابع يده اليسرى، قائلًا: “أنا الشخص الذي سيموت عندما يحين وقت موتي، لذا دعني أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها”.

وحظيت التغريدة على تفاعل عدد كبير من النشطاء، أبرزهم الفنان خالد عبد الرحمن، الذي دعا له بطول العمر والعودة إلى الوطن في أحسن حال قائلًا: “الله يعطيك طول العمر على عز وطاعة يا أبو ناصر وتعود لأهلك ووطنك ومحبيك وأنت بأحسن حال”.

صحيفة المرصد