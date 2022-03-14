حجز قضية مواطن قتل لصاً نهب تلفونه بـ(جاكسون) للقرار





حجزت محكمة جنايات الخرطوم ملف متهم بقتل لص نهب هاتفه بموقف جاكسون للقرار، وذلك بعد أن فرغت المحكمة من سماع المتحري وإغلاق قضية الاتهام، وباكتمال قضية الدفاع أصدرت المحكمة موعداً للنطق بالحكم في القضية التي تعود تفاصيلها إلى إيداع النيابة المختصة أمام المحكمة ملف محاكمة شاب متهم بالقتل العمد، وذلك خلال نهب هاتفه المحمول منه في موقف (جاكسون) بالخرطوم.

وبحسب المعلومات الأولية فإن المتهم الشاب وفي يوم الحادثة كان يمر بالطريق العام بموقف المواصلات (جاكسون) بالخرطوم، عند الساعة الثامنة صباحاً، وحينها ظهر أمامه ثلاثة أشخاص وقاموا بتوقيفه وتهديد أحد منهم المتهم بسكين ومن ثم قاموا بنهب هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار، ونبهت معلومات بأن الشاب المتهم وقتها لم يقف مكتوف الأيدي وإنما أطلق ساقيه للريح في مطاردة للأشخاص الذين نهبوا هاتفه، وأبانت المعلومات أن المتهم وقتها تمكن من القبض على أحد الأشخاص في محاولة لانتزاع هاتفه المحمول منه وإعادته إليه مرةً أخرى، إلا أنه هاجمه بسرعة وأخرج سكيناً في حيازته محاولاً طعن المتهم بها، إلا أن المتهم تمكن وقتها من أخذ السكين وغرزها في جسد المجني عليه الذي سقط بموجبها على الأرض، وفرار أحد الأشخاص مع المجني عليه إلى جهة الغابة بالخرطوم، ومعه هاتف المتهم، وأفادت المعلومات بأن الشرطة وقتها طوقت مسرح الحادث وهبت لإسعاف المجني عليه إلى المستشفى جراء إصابته إلا أنه فارق الحياة، ليتم توقيف المتهم على ذمة مقتل المجني عليه.

وحرر المتهم بلاغاً بالاشتراك الجنائي والنهب في مواجهة الأشخاص الذين نهبوا هاتفه المحمول ومن بينهم المجني عليه الذي سقط قتيلاً.

الخرطوم: فايزة أباهولو

صحيفة اليوم التالي