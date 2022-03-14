تواصل تفريغ ناقلات المشتقات البترولية بميناء الخير ببورتسودان





تتواصل حركة وصول وتفريغ ناقلات المشتقات البترولية بميناء الخير ببورتسودان المتخصص في مناولة المشتقات البترولية.

وشهدت منصات التفريغ في بداية الاسبوع الحالي تفريغ ناقلة غاز طبخ حمولة ( ٣٢٧١٧ ) طن ، فيما استقبلت منطقة الانتظار خارج الميناء ناقلتي جازولين ، وناقلة بنزين ، وناقلة غاز طبخ حمولات مخنلفة في انتظار استكمال اجراءات الدخول للميناء.

واكد كابتن رامي عمر صيام مدير ميناء الخير مجددا عبر اعلام الموانيء البحرية جاهزية الميناء لاستقبال وتفريغ كل الناقلات التي تدخل الي الميناء بكفاءة عالية.

سونا