محكمة تقضي بالإعدام على المتهم بقتل الشهيد (أحمد صافي الدين)





أصدرت محكمة جنايات الأبيض العامة في جلستها اليوم الإثنين حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت في مواجهة أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات بمدينة الأبيض أُتهم بقتل الشهيد “أحمد صافي الدين” بتاريخ 7 أبريل 2019م، وطالب أولياء الدم بالقصاص.

وكانت محكمة جنايات الأبيض العامة برئاسة القاضي السر محمد أحمد، قد وجهت الإتهام لأحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات تحت المادة 130 من القانون الجنائي لعام 1991م والمتعلقة بالقتل العمد.

واعتبرت المحكمة أن المتهم تسبب في وفاة الشهيد أحمد صافي الدين عقب دهسه بسيارة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات يوم 7 أبريل في العام 2019م.

وتعود حيثيات القضية إلى إقدام المتهم على دهس الشهيد أحمد صافي الدين، وذلك عقب مطاردته بشوارع حي الأمير بمدينة الأبيض.

ووقعت الحادثة يوم 7 أبريل 2019م خلال الحراك الجماهيري للثورة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر من العام 2018م، وكان المتهم يقود- حينها- سيارة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات.

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