يالفيديو: (الجنون فنون) سوداني يرقص بهستيريا داخل السوق على صوت (مسجل) يحمله على كتفه





تداول ناشطون بمنصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب سوداني يجوب شوارع أحد الأسواق ويحمل على “كتفه” مسجلاً يدندن معه بصوت عالٍ ويقدم رقصات إستعراضية أمام المارة.



وبحسب متابعات محررة “كوش نيوز” فقد أثار الشاب دهشة المتواجدين بالسوق واصبحو يلتفتون إليى رؤية مايفعله مع المسجل الذي كان يعلو صوته وهو يدندن معه دون توقف من المواطنيين الذين اكتفو بالمشاهدة والدهشة من مايفعله.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز )