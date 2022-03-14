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رد صادم من محمد رمضان على مُتابعة طالبته بالتواضع
أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً بإجابته على إحدى متابعاته التي طالبته بالتواضع قليلاً وترك الغرور.
وكتبت المتابعة التي تدعى عبير: “أنزل شوية أنت من برجك العالي، والناس هتحبك أكتر وأكتر”.
ليرد رمضان قائلاً: “في كل برنامج بحكي بداياتي، وبقول في الأغاني من تحت الصفر.. بدأت وبأدي زكاتي الحمد لله”.
وتابع:”عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟”.
وكتب رمضان في تغريدة أخرى: “ماتحكمش من زاوية واحدة علشان يمكن تظلم. بس الحمد لله ان ربنا بصير و سميع وعدل”
مزمز