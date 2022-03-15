شاهد فيديو: أستاذ “روني” يدافع عن طريقته في تدريس الإنجليزي بالغناء





حظي مقطع مصور لأستاذ ابتكر طريقة جديدة لتدريس اللغة الإنجليزية بأكاديمية هاي لفل للطيران عبر الغناء بانتشار وتفاعل كبيرين، وتباينت الآراء بين مؤيدة ورافضة.

والأستاذ الذي ظهر في المقطع المصور هو “عبدالله آدم أحمد” الذي يحمل لقب “روني”، تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة ، وخضع لعدد من الكورسات بالجامعة الأمريكية ، أستاذ مدرب ولغة انجليزية ، متحدث تحفيزي ، مذيع تخاريج، مدرس كورسات اونلاين، أستاذ لغة إنجليزية بأكاديمية هاي لفل للطيران، أستاذ سابق في الأكاديمية الأمريكية المصرية . و مدرس لغة الانجليزية بدولة الامارات و مترجم .

على صعيد الطيران فقد درس العمليات الجوية و الضيافة الجوية و الآن مضيف جوي في إحدى شركات الطيران السودانية.

و تعليقا على ردود الأفعال التي آثارها المقطع المصور لطريقة تدريسه بأكاديمية هاي لفل أوضح وجهة نظره قال :”بالنسبة للإنتقادات مقبولة و برحابة صدر، لو متابعين طرق و أساليب تدريس اللغة الانجليزية المبتكرة و المتقدمة ، حتكتشفوا أن معظم معلمي اللغة الانجليزية في كل أنحاء العالم يناشدون الطلاب بأن يحفظوا أغاني كتيرة و يشاهدوا مسلسلات و أفلام باللغة الإنجليزية، حتى يمتلكوا مهارات لهجة إنجليزية و يتحدثوا كالمتحدثين الأصليين ، أضف إلى هذا ، الذخيرة اللغوية و التعبيرات و الكلمات التي من الممكن أن يصادفها في كل أغنية “.

ويمضي في حديثه قائلا:” على سبيل المثال لو حفظ الطالب ١٠ أغنية فحصيلة التعبيرات التي من الممكن حصوله عليها ستكون أكتر من ١٠٠ تعبير، وهذه التعبيرات إذا تم استخدمتها في المحادثات اليومية ( ح نتكلم انجليزي ولا لا …)”.

واردف:” من خلال خبرتي في التدريس داخل و خارج البلاد، أكتشفت أن الغناء من أكثر الأساليب قبولاً من الطلاب لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية، علماً بأن محاضراتي ٧٠٪؜ في المنهج و ٣٠٪؜ أنشطة … و من ضمنها الأغاني ، فيديوهات المخاطبة ، نادي المخاطبة الانجليزية و غيرها من الانشطة المتعددة”.

الخرطوم:طيران بلدنا