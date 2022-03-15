شاهد بالصور: دكتور سوداني يطلب نصف طلب فول في الخرطوم.. ماذا فعل معه المطعم؟





كلامي كان منطقي….

_____

من عادتي ومنذ زمن بعيد الافطار مُبكراَ جدا بعد الصحيان مباشرة.. فطور كامل واخرج واحيانا اجوع بعد ساعات…

.. دخلت هذا المطعم وطلبت فول واخبرني الكاشير بان الطلب ب ٥٥٠ج…واخبرته باني اريد نصف طلب فقط… وضحك وقال لي نص طلب كيف؛ الطلب يا عمي كُمشتين بس..



قلت له… خلاص يا ابني اديني كُمشة واحدة ورغيفة واحدة بتكفيني وانا ما باكل كتير…

وازدادت ضحكته ووافق وصاح (والله شغال هنا ١٠ سنوات مافي واحد جا قال عايز نص طلب..) واكلت وشبعت واتحركت والحمدلله…

دكتور: أنور احمد عثمان