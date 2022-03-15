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شاهد بالصور: دكتور سوداني يطلب نصف طلب فول في الخرطوم.. ماذا فعل معه المطعم؟
كلامي كان منطقي….
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من عادتي ومنذ زمن بعيد الافطار مُبكراَ جدا بعد الصحيان مباشرة.. فطور كامل واخرج واحيانا اجوع بعد ساعات…
.. دخلت هذا المطعم وطلبت فول واخبرني الكاشير بان الطلب ب ٥٥٠ج…واخبرته باني اريد نصف طلب فقط… وضحك وقال لي نص طلب كيف؛ الطلب يا عمي كُمشتين بس..
قلت له… خلاص يا ابني اديني كُمشة واحدة ورغيفة واحدة بتكفيني وانا ما باكل كتير…
وازدادت ضحكته ووافق وصاح (والله شغال هنا ١٠ سنوات مافي واحد جا قال عايز نص طلب..) واكلت وشبعت واتحركت والحمدلله…
دكتور: أنور احمد عثمان
2 تعليقات
اولا طلب الفول امس المساء ب700ج ادامكو للفول ش الوادي . ويا دكتور المفروض تكتب لينا عنوان المكان وبخاصة الفول البصحن دا كتير جدا وهو نص بس ومال الفول الكامل بكون كيف؟
معقول يادكتور: أنور احمد عثمان انت استاذ في الجامعة وعندك الكون ذلك المجهول في التلفزيون واليتوب والاعلانات وووتاخذ نصف طلب وطيب المساكين ديل ياخذوا شنوووو اقول ليك انت استاذ كبير ولكن الدولة مااستفادات من خبراتك ومفروض تفكر في مشروع كبير ينفع البلد وتعمل ليه دارسة وتقدمة للحكومة ووومش عليك الله الذهاب لكوكب المريخ والعيش هناك احسن من العيشة في السودان ههههه