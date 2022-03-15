إجتماع يبحث تقنين أوضاع الإثيوبيين في السودان





التقى وزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة(حقوقى) عنان حامد محمد عمر بمكتبه اليوم سفير دولة اثيوبيا في السودان ترفا هايلى اغو بحضور الفريق شرطة د. مدثر عبدالرحمن نصرالدين نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام والفريق شرطة د. حسن حامد احمد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى واللواء شرطة موسى شره مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) أن اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات خاصة وأن الشعبين تربطهم علاقات أزلية تاريخية تتطلب مزيد من الدعم والحوار لما فيه مصلحة مواطنى البلدين، وتطرق اللقاء إلى معالجة أوضاع الجالية الإثيوبية بالبلاد وتقنين وجودها وفق القوانين

من جانبه أشاد السفير الإثيوبي بالتعاون الكبير والتنسيق للجهود مع وزارة الداخلية لتقنين الجالية الاثيوبية وفق القوانين المنظمة، مؤكداً أن علاقات البلدين تاريخية تتطلب مزيد من اللقاءات التي تدعم أواصر الأخوة وتدعم الاستقرار في البلدين.

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