البرهان يتسلّم أوراق اعتماد (7) سفراء





تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، أوراق اعتماد سفراء مملكة البحرين السفير عبد الله ربيعة سعيد ربيعة، سفير جمهورية باكستان الإسلامية أمير بهروز روقي، سفير جمهورية سريلانكا ماريمو ثوثو، سفير الولايات المتحدة المكسيكية خوسيه أوكتافو تريب، سفير جمهورية الأرجنتين إدواردو أنطونيو فاريلا، سفير جمهورية اليونان نيكولاوس قاريلديز وسفير جمهورية الفلبين عزالدين تاكو.

ورحّب البرهان بالسفراء الجدد، متمنياً لهم النجاح في مهامهم، وأنّهم سيجدون التعاون التام من الحكومة السودانية لأداء مهمتهم على الوجه المطلوب.

الصيحة