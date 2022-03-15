الحكومة تدعو منظمة دولية للمساهمة في تعزيز واقع العمل بالبلاد





انطلقت اليوم، فعاليات ورشة “مشروع تعزيز الحوار الإجتماعي وحرية العمل النقابي” بقاعة اتحاد اصحاب العمل السوداني بالخرطوم، والتي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني في الفترة ما بين 15- 17 مارس الحالي.

وتعتبر الورشة ضمن سلسلة الورش التدريبية بهدف رفع قدرات وكفاءة الشركاء الثلاثة الممثلين لأعمدة منظمة العمل الدولية، أصحاب العمل “منظمات الأعمال”، ومنظمات العمل “النقابات”، بجانب الحكومة “الحكم الرشيد”، بالإضافة لتعزيز دورهم في الانتقال الديمقراطي.

وقال مدير مشروع تطوير الحوار الإجتماعي وحرية العمل النقابي- منظمة العمل الدولية بالسودان د. أحمد أدم محمد نور، إن هذه المرحلة من المشروع ترتكز على رفع القدرات في المفاوضة الجماعية لمعالجة الخلافات التي تطرأ بين أصحاب الأعمال والنقابات للوصول إلى ما يعرف بالعمل اللائق، وإيجاد بيئة عمل لائقة تخدم جميع الأطراف أو ما يسمى بالربح للطرفين أصحاب الأعمال والنقابات.

من جانبه، اعتبر مدير عام اتحاد أصحاب العمل أبو بكر محمد نور المحجوب، الورشة إعادة استئناف، وإحياء للعلاقة بين اتحاد أصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية عقب التعثر في الفترة السابقة والتي تلت تسارع الأحداث السياسية بالسودان منذ ثورة ديسمبر المجيدة.

ودعا مدير عام أصحاب العمل، منظمة العمل الدولية للمساهمة بصورة أكبر في تعزيز واقع العمل في السودان والمساعدة في وضع الاستراتيجيات والسياسات، وإنفاذ التشريعات، بالإضافة لرفع قدرات كافة منسوبي من أسماهم بالأضلاع الثلاثة “الحكومة، العمال والقطاع الخاص”.

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