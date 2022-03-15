إجازة مقترحات لتطوير نشاط المناطق والأسواق الحرة





عقد اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلف، رئيسة المجلس أحلام مدني سبيل.

استعرض الاجتماع تقريراً عن المناطق والأسواق الحرة بالبلاد باعتبارها مؤسسات اقتصادية هامة تعمل على زيادة الدخل القومي من النقد الوطني والأجنبي لدعم الاقتصاد وتشجيع الصادرات السودانية وتنويع قاعدتها وتوسيع أسواقها وفقاً للسياسات العامة للدولة، فضلاً عن جذب رأس المال الوطني والأجنبي وتوظيفه في النشاطات الاستثمارية المختلفة.

وأجاز الاجتماع مقترح تشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الإنتاج الصناعي ومقترح تشكيل اللجنة الفنية لتطوير نشاط الأسواق الحرة من أجل مراجعة وتقييم وتطوير المناطق والأسواق الحرة بالبلاد.

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