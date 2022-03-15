شاهد بالصور.. الراقصة آية أفرو تعود لإثارة الجدل وتستعرض جسمها وهي مستلقية على الأرض بطريقة مثيرة ومتابعون: (أريتو كان درشونا بالدوشكات درش ولا نشوف الصور دي)





عادت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وهذه المرة بطريقة أكثر إثارة عن سابقاتها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أشعلت أفرو مواقع التواصل بجلسة تصوير مثيرة ظهرت من خلالها وهي ترتدي ثوب باللون الأحمر ومستلقية على الأرض بملابس قصيرة.

النجمة التي ظهرت مؤخراً وخطفت الأضواء بمقاطعها وصورها يبدو أنها لا تهتم بالانتقادات التي توجه لها, حيث وضعت نفسها هذه المرة أمام نيران جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصويرها الحديثة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي أول ردة فعل لهم تباروا على انتقادها والسخرية منها بسبب صورها المثيرة حيث كتب أحد المتداولين للصور بحسب ما نقلته عنه محررة موقع النيلين: (أريتو كان درشونا بالدوشكات درش ولا نشوف الصور دي).

وكتب آخر: (بشتنة ورُقاد واطة) في إشارة منه لظهورها وهي مستلقية على الأرض أثناء جلسة التصوير التي قامت بتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

القليل من المتعاطفين مع المودل آية أفرو طالبوا المنتقدين بالاحتفاظ بتعليقاتهم الغاضبة لأن المودل لا تهتم بما يكتب عنها كما ذكرت بنفسها في حوار سابق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين