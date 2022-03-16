الاخوان المسلمون في السودان ينفون صلتهم بالمؤتمر الوطني ونظام البشير





عقد الاخوان المسلمون مؤتمرهم العام وجددوا نفي صلتهم بالمؤتمر الوطني ونظام البشير المباد واجمع شيوخهم الذين عقدوا مؤتمرهم في منبر وكالة السودان للأنباء الثلاثاء، على ارتباطهم بثورة ديسمبر المجيدة، مشيرين الى انهم كان لهم خيمة في ميدان الاعتصام واحتسبوا شهيدا وان لهم عددا من المعتقلين السياسيين.

ودعا الشيخ الاستاذ صادق موسى ابو شورى نائب رئيس مجلس الشورى الى نبذ الفرقة والالتفاف حول كلمة سواء للخروج من نفق الازمة السياسية المظلمة واصفا اياها بأنها ازمة إنسداد افق اوصلتهم للهاوية بالفعل وليس “حافة الهاوية” على حد تعبيره.

من جانبه وصف الشيخ حسن حامد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العام الازمة الاقتصادية بأنها ازمة ادارة موارد في بلد ينعم بالخيرات الزراعية والثروات الحيوانية والمعادن. .

وقال ان المؤتمر العام نجح في تنفيذ مهامه المنوطة به في أختيار مجلس الشورى ورئيسه ونائب رئيس مجلس الشورى ، وقال “شرعنا في اختيار المؤتمرات القاعدية الولائية”.

الخرطوم 15-3-2022 (سونا)