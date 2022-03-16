المحكمة تبطل قرار سحب لقب أستاذ امتياز من البروفيسور عوض حاج علي وآخرين





قضت المحكمة العليا، حكماً بإبطال قرار مدير جامعة النيلين الحالي، وقرار مجلسه، والذي صدر بسحب درجات الامتياز من كبار اساتذة الجامعة، الذين منحوا هذه الدرجات من قبل مجالس اساتذة سابقين وفقا لقانون الجامعة.

وعابت المحكمة على المؤسسات الأكاديمية التي من بين كلياتها أعرق كليات القانون في السودان ان تنشط الى اختراق القانون واتخاذ قرارات لاترعى حُرمته.

ومن الأساتذة الذين اعادت المحكمة لهم لقب أستاذ امتياز، بروفيسور عبدالعزيز عبد الرحيم، بروفيسور بدر الدين خليل، بروفيسور سيد احمد العقيد، بروفيسور محمد الشيخ، البروفيسور عوض حاج علي، بروفيسور مصطفى عبده، بروفيسور حسن الساعوري، وآخرين.

وكان مجلس أساتذة جامعة النيلين، قد قرر في اجتماعه رقم (114) يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس2021م، بسحب لقب أستاذ امتياز من البروفيسور عوض حاج علي والذي كان قد منحه له في اجتماعه رقم (105) لسنة 2018م.

الخرطوم: الرآية نيوز