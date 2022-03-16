المالية تكشف حقيقة زيادة أسعار المحروقات





نفى الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أحمد الشريف، ما تردّد من بمواقع التواصل الإجتماعي، عن صدور قرار من وزارة المالية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات بنسبة (50%).

وأكد الناطق الرسمي بحسب (العهد اونلاين) اليوم، أن وزارة المالية لا علاقة لها بتحديد أسعار المحروقات، بعد أن خرجت من دعم الوقود وحرّرت أسعاره، وقال “بعد تحرير الوقود أصبحت وزارة الطاقة تشرف على الإجراءات الفنية فيما يتعلّق باستيراد الوقود وتحديد أسعاره مع شركات القطاع الخاص وفقاً للأسعار العالمية”.

وكانت مواقع تواصل إجتماعي تداولت خطابا ممهوراً باسم هدى بحر نصر مدير عام وزارة المالية والتخطيط والقوى العاملة بإحدى الولايات يشير إلى أن اللجنة الاقتصادية العليا للسلع الاستراتيجية عقدت اجتماعاً مشتركاً مع مديري المستودعات وشركات الوقود برئاسة أمين عام حكومة الولاية بالإنابة دون ذكر اسم الولاية، وقرر الاجتماع الذي عقد في 15 مارس الحالي، زيادة أسعار جالون الجازولين إلى (3336) جنيه، وجالون البنزين إلى (3385) جنيه- طبقاً للخطاب.

صحيفة الصيحة