والي الخرطوم يتعهد بتوفير الدعم والرعاية لأطفال دار المايقوما





أكد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة إهتمام حكومته بتوفير الرعاية الصحية الاولية وتأمين احتياجات دار المايقوما لرعاية الأطفال فاقدي السند من عمر يوم حتى ٤ سنوات، والعمل مع إدارة الدار لتأمين الأغذية المطلوبة وزيادة الكادر الطبى وأكد الوالي من خلال زيارته التفقدية أمس لمقر الدار بالخرطوم التزامه بتوفير نواقص الدار في القريب وتحسين أوضاع العاملين وحوسبة العمل الاداري بالدار من لحظة دخول الطفل إلى أن يصل مراحل الدراسة واطمأن الوالي من خلال الزيارة على الخدمات التي تقدم للأطفال وسلامة الأغذية وتواجد الكوادر الطبية التي تعمل على مدار اليوم لتقديم الرعاية الطبية لأطفال الدار.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة