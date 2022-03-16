السودان .. متجر شهير يسحب منتج داعم للمثلية





سحبت إدارة متجر (Senamart) أحد المنتجات بعد أن تضمن غلافه محتوى داعم للمثلية الجنسية.

و تعود تفاصيل الأمر إلى قيام المواطن عبدالرحمن الماحي أمس “السبت” و عبر صفحته على “فيسبوك” بنشر صورة لمنتج “حلوى” تم عرضه على المتجر و أرفق معها توضيحاً أن غلاف المنتج داعم للمجتمع المثلي و المثلية.

و أوضح الماحي : “المنتج دا موجود سنا مارت مول عفراء وهو عبارة عن حلاوة بس دا تغليف خاص داعم لمجتمع الميم وفيهو الوان قوس قزح ومكتوب عليهو كلمات داعمة للمثلية ، شلتا المنتج ومشيت خدمة العملاء لكل احترام شرحت ليهم خطورة الكلام المكتوب عليهو وانو دا ترويج ناعم للمثلية وانو بي قبولهم بي بيع مثل المنتجات دي بساعدو في نشرها والقبول بيها ، الود في البداية ما كان فاهم كلامي لكن اتفهم وجهة نظري وقال لي انا برفع الكلام للادارة وانا قلتا ماف داعي انشر الموضوع لانو ممكن يكون الحاجة دي فايتة عليهم ، امش جيت بعد اسبوع من الحادثة ولقيت المنتج موجود وفي نفس مكانو!! .. قبولهم وسكوتهم على الحاجة دي معناها رضا منهم بالترويج دا وممكن يكووا داعمين ليهو ، انا عن نفسي ما حاشتري منهم حاجة الا اشوف منهم توقف عن الترويج دا ، المحير في الامر هو وين ادارة المواصفات والمقاييس من الحاصل دا”.

قبل أن يكشف الماحي عبر تدوينة أخرى اليوم “الأحد” عن تلقيه رسالة من إدارة المتجر أوضحت فيها أنها سحبت المنتج من المتجر حيث كتب : “رسالة من إدارة سنا مارت توضح ان المنتج الداعم للمثليين تم سحبه من صالة العرض وسيتم مخاطبة الشركة الموردة لارجاع المنتج”.

و أضاف “شكراً لكل من نشر البوست وساهم في ايقاف هذا الباطل وشكراً لادارة سنا مارت للاستجابة”.

باج نيوز : مجاهد طه

باج نيوز