ضبط أسلحة متنوعة بدنقلا قادمة من إحدى دولة الجوار





ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والدانات وقاذفات الصواريخ علي متن ثلاث عربات تندرة قادمة من إحدى دول الجوار بكبري السليم دنقلا بواسطة قوة مشتركة من إدارة شرطة مكافحة التهريب فرع دنقلا والمرور السريع والمباحث.

وأشاد والي الشمالية المكلف عوض أحمد محمد في تصريح لـ(سونا) خلال زيارته لرئاسة إدارة شرطة مكافحة التهريب بدنقلا للوقوف على إنجاز القوات المشتركة، بجهود شرطة الولاية والأجهزة الأمنية الاخرى مؤكداً دعمهم الكامل لها وهي تقوم بواجبها كاملاً في بسط الأمن والإستقرار والطمأنينة وتأمين الولاية الشمالية من جميع المهددات الأمنية.

ومن جانبه أشار مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة حقوقي إسماعيل الصادق عبد الرحيم، إلى أن ضبطية الأسلحة والذخائر والدانات وقاذفات الصواريخ تأتي ضمن الخطط الإطارية الموضوعة لتأمين الولاية الشمالية من قبل رئاسة قوات الشرطة السودانية وشرطة الولاية ولجنة أمنها .

وأضاف أن الأجهزة الأمنية في الولاية الشمالية تعمل بكل تعاون وتنسيق وتناغم من أجل حماية الوطن ومواطن الولاية من كافة المهددات الأمنية .

من جانبه أوضح مدير شرطة مكافحة التهريب فرع دنقلا العقيد شرطة الصادق حسن أحمد، أنه قد وردت معلومات لمكافحة التهريب بتحرك ثلاث عربات تندرة من إحدى دول الجوار متوجهة نحو الولاية الشمالية وهي تحمل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والدانات وقاذفات الصواريخ وعليه تم عمل كمين محكم أسفر عن ضبط عربتين تحملان كميات من الاسلحة والذخائر المتنوعة ويجري الآن البحث عن العربة الثالثة .

سونا