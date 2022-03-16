محمد بن سلمان يبحث مع جونسون ملف أوكرانيا وقضايا المنطقة





قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه وجه الشكر للسعودية على دعمها لقرار الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك تفهما في السعودية للحاجة لاستقرار أسواق النفط والغاز العالمية، كما أنه اتفق مع القيادة في السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

العربية نت