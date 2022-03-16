بوتين : نعيش في عالم كاذب وحرية الصحافة في الغرب مزيفة





صرح الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن الغرب يدفع أوكرانيا لمواصلة سفك الدماء من خلال تزويدها بالسلاح، لافتاً إلى أن أفعال الغرب تشبه برامج معاداة السامية في ألمانيا خلال ثلاثينيات القرن الماضي. وقال بوتين : “أؤكد أن لهجة الغرب المتعجرفة تهدف إلى تحقيق أهداف جيوسياسية.. والغرب انتهك كل المبادئ بما فيها الرياضية”.

وتابع: “هناك هجمات سيبرانية ضد روسيا وشبكات التواصل الاجتماعي تم استخدامها ضدنا وحرية الصحافة الغربية محض خيال”. وأضاف : “نعيش في عالم كاذب وحرية الصحافة في الغرب مزيفة.. المواطنون الروس يتعرضون للتمييز في الخارج”. واختتم الرئيس الروسي كلمته مؤكداً أنه لن يوقف العمليات العسكرية حتى ينزعوا سلاح أوكرانيا، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية في هدفها حماية مواطنينا.

مزمز