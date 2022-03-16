شاهد: بعد الفيديو الضجة.. معجب يغازل المودل أية آفرو ويسألها عن ليلة الجرتق





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المودل أية آفرو تتحدث لايف مع أحد معجبيها وتوضح له حقيقة الفيديو الضجة الذي جمع بينها وبين الفنان الشاب طه سليمان حسبما نقلت منصات التواصل .



وبحسب ماشاهدت محررة “كوش نيوز” فقد هاجم المعجب أية آفرو وأظهر ردة فعل غير متوقعة عندما سألها عن حقيقة ما راج وماقصة زواجها من طه سليمان وذلك من خلال قوله” قلت طه شلبك مني” ولكن ردت عليه ضاحكة وموضحة في ذات الوقت إنه كان مجرد كليب جمع بينهما يحمل إسم ليلة “الجرتق” توثيقاً للتراث السوداني .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)