شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تقف في الشارع العام بملابس ضيقة وقصيرة..ترفض الركوب مع أصحاب السيارات الفارهة الذين وقفوا لها..وتحرجهم وتغادر مع سائق ركشة





تصدر مقطع فيديو لفتاة سودانية تقف في الشارع العام بملابس ضيقة وقصيرة الترند بمواقع التواصل الاجتماعي السودانية المختلفة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن تصدر الفتاة للترند لم يكن بسبب وقوفها في الشارع العام أو بسبب ملابسها القصيرة والضيقة.

الأمر كان مختلف حسبما كتب ناشرو المقطع على مواقع التواصل المختلفة, حيث أدهشت الفتاة الشباب الذين قاموا بتصويرها مما جعلهم يشيدون بها بسبب موقفها.

https://fb.watch/bO38iN-vdF/

موقف الفتاة القوي والذي نالت استحسان المتابعين هو رفضها الركوب مع أصحاب السيارات الفارهة الذين توقفوا لها من أجل مرافقتهم على أمل أن يحظوا بالتعرف عليها لتحقيق أغراضهم.

لكن الفتاة صدمتهم بعدم تجاوبها مع أكثر من شخص توقف أمامها بسيارته, وكانت الصدمة الأكبر هي وسيلة أجرة (ركشة) قامت بالركوب معه بمشوار مدفوع القيمة وسط تصفيق وصيحات الشباب الحاضرين والذين أشادوا بها.

أجد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب تعليق قوي على المقطع الذي قام بنشره, حيث كتب قائلاً: (بعيد عن قزازة التصوير. دا المعنى الحقيقي ما اي بت لابسه ضيق او مالابسه طرحة او واقفة في الشارع للرفع. اقرأها لما قلبك يوجعك يا بتاع المظلل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين