إجراءات جديدة لتسريع استخراج الجواز





بدأ مجمع خدمات الجمهور بالخرطوم، تنفيذ حزمة من الإجراءات الإلكترونية بغرض تسريع عملية استخراج الجواز في زمن وجيز.

وأوضح مدير المجمع المكلف العميد شرطة حمد النيل إبراهيم بلال بحسب المكتب الصحفي للشرطة، أن العمل في استخراج الجواز يمضي كما هو خطط له، وأن الإجراءات الجديدة خفّفت الضغط على المجمع.

وناشد المواطنين بالإسراع باستخراج جوازاتهم واستلامها، وأشار إلى أن العمل يبدأ من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً يومياً.

من جانبه، كشف المهندس أشرف هاشم من شركة كوشايت المتكاملة للحلول، أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة تم استحداث العمل بالنظام الإلكتروني الحديث منذ يوم الجمعة الماضي حيث بدأ العمل واستمر إلى صباح الأحد.

وأشار إلى إدخال أربعين ألف جواز وبلغ إجمالي الجوازات المسلمة تسعة آلاف جواز بواقع ثلاثة آلاف جواز في اليوم، وجارٍ استلام الجوازات المطبوعة يومياً وتجهيز الاستلام في اليوم الثاني.

ونوه المكتب الصحفي للشرطة، إلى أن معاملة استخراج الجواز تستغرق عشر دقائق فقط، وأن المواطنين عبروا عن الرضاء التام بالإجراءات الجديدة، وأشار إلى تكدس الجوازات الجاهزة للاستلام واختفاء ظاهرة الصفوف بالمجمع.

صحيفة الصيحة